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        Haberler Dünyadan Kral Charles torunlarına gönderecekleri için Meghan Markle'dan onay almak zorunda - magazin haberleri

        Kral Charles torunlarına gönderecekleri için Meghan Markle'dan onay almak zorunda

        Kraliyet yazarı Tom Quinn, Kral Charles'ın torunlarına göndereceği her şeyin Meghan Markle'dan onay alması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:44
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        • 1

          Kral Charles dünyanın en popüler kraliyet ailesine liderlik etse de konu, Prens Archie veya Prenses Lilibet Diana'ya hediye seçimi olduğunda Charles, gelini Prenses Meghan Markle'dan çekiniyor.

          Kraliyet yazarı Tom Quinn, "Kral Charles ve ekibi, kralın torunlarına göndereceği her şeyin Prens Harry ve Prenses Meghan tarafından yanlış yorumlanabileceğinden umutsuzca endişeleniyor" dedi.

        • 2

          Tom Quinn, 6 Mayıs'ta 5 yaşına giren Archie'ye hediye göndermek isteyen Kral'ın hediye fikirlerini tartışırken; "Meghan ev yapımı hediyeleri sevdiği ve abartılı pahalı hediyelerden hoşlanmadığı için, Archie'ye kendi sulu boya resimlerinden birini hediye olarak göndereceği bile konuşuldu" ifadesini kullandı.

        • 3

          Harry ve Meghan çiftinin, Charles'ın torunlarıyla video aracılığıyla konuşması konusunda ısrar ettiklerini, Kral'ın aslında bunu sevmediğini söyleyen kraliyet yazarı, bunu, gelini Meghan Markle ile görüşmek zorunda kaldığı için istemediğini belirtti. Quinn; "Charles görüntülü arama talep ediyor ama yardımcılarına göre bu fikirden rahatsız. Harry'ye sıradan bir telefon araması yaparsa, Meghan ile konuşmasına gerek kalmadan Archie ile hızlı bir şekilde konuşabileceği anlamına geliyor, Meghan ile konuşmaktan kaçınıyor" dedi.

        • 4

          Ailesiyle ABD'de yaşayan Prens Harry, Londra'daki St Paul Katedrali'ndeki Invictus Oyunları'nın 10'uncu yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere dün İngiltere'ye ulaştı.

        • 5

          Prens Archie, geçen yıl büyükbabası Charles'ın taç giyme töreninin yapıldığı 6 Mayıs'ta 4 yaşına girdiğinde Meghan Markle, her iki çocuğuyla birlikte ABD'de kalırken, Prens Harry, Westminster Abbey'deki büyük etkinliğe katılmıştı.

          Meghan ve Harry çiftinin çocuklarının, Kraliçe II. Elizabeth'in Platin Jübile'sini kutladığı Haziran 2022'den bu yana Birleşik Krallık'ta bulunmadığı biliniyor.

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