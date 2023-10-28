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        Haberler Dünya Kral Charles'tan Türkiye'ye Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı

        Kral Charles'tan Türkiye'ye Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı

        İngiltere Kralı III. Charles, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kutlama mesajı gönderdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:54
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        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
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        İngiltere Kralı III. Charles, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kutlama mesajı gönderdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Paylaşım İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından da paylaşıldı.

        Kral Charles'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

        Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizin kuruluşunun 100. yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum.

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        2015 yılındaki ziyaretimi ve Türk halkının gösterdiği misafirperverliği sevgiyle hatırlıyorum. Bu yıl Şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türk halkının, devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu ifade etmek isterim.

        Ülkelerimiz arasındaki sıcak dostluğun ve giderek daha da yakınlaşan ortaklığın devamını içtenlikle diliyorum. Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceği ve devam edeceğinden eminim.

        Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin 100. yılını kutlarken, ben ve eşim size en içten iyi dileklerimizi iletiyoruz.

        Charles R.

        * Haberin görselleri Reuters ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #türkiye
        #İngiltere
        #dünya
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