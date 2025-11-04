Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kral Charles'tan David Beckham'a şövalyelik onuru - Magazin haberleri

        David Beckham'a şövalyelik onuru

        İngiliz emekli futbolcu David Beckham'a Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle İngiltere Kralı Charles tarafından şövalye (Sir) ünvanı verildi. Beckham, duygularını; "Majesteleri Kral'dan şövalyelik almak benim için tarif edilemez bir onur" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 19:29 Güncelleme: 04.11.2025 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        David Beckham'a şövalyelik onuru
        ABONE OL
        ABONE OL

        David Beckham, futbola ve İngiltere toplumuna yaptığı katkılardan dolayı İngiltere Kralı Charles tarafından 'Sir' ünvanıyla onurlandırıldı. Tören, Windsor Kalesi’nde gerçekleştirildi. Beckham'a, ailesi eşlik etti.

        Tören sonrası duygularını paylaşan David Beckham; "Doğu Londra'da doğan bir çocuk olarak, Majesteleri Kral'dan şövalyelik almak benim için tarif edilemez bir onur. Bu gurur karşısında mütevazı ve minnettarım. Ülkemi temsil etmek hayatımın en büyük onuruydu ve bunu her zaman kalpten hissettim. Kraliyet ailesini ve onların tüm dünyada ne kadar anlam taşıdığını seviyorum. Ridgeway Rovers'tan Manchester United'a, Real Madrid'den LA Galaxy'ye, AC Milan'dan PSG'ye ve elbette İngiltere Milli Takımı'na kadar oynadığım tüm kulüpler ve birlikte çalıştığım harika hocalar sayesinde bugün buradayım. Hepsine minnettarım.

        REKLAM

        UNICEF, Royal Foundation ve King's Foundation gibi kuruluşlarla çalışmak, bana çocuklara destek olmanın ve yeni nesillere ilham vermenin önemini öğretti. Tüm bunları yaparken tek dileğim ailemi gururlandırmaktı. Bana doğru çalışmayı, saygıyı ve azmi öğreten anne babama, hep yanımda olan, bana güç veren eşim Victoria'ya ve her gün ilham kaynağım olan çocuklarıma teşekkür ediyorum. Bu onur, sadece benim değil, ailemin de gururu."

        David Beckham, İngiltere formasını 115 kez giydi ve 2000 – 2006 arasında milli takım kaptanlığı yaptı. 3 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Beckham, futbol kariyerine Manchester United altyapısında başladı. 11 yıl United forması giydikten sonra 2003'te Real Madrid’e transfer oldu. Daha sonra LA Galaxy, AC Milan ve Paris Saint-Germain formalarıyla kariyerini sürdürdü ve 2013’te futbolu bıraktı.

        REKLAM

        Saha dışında da aktif bir isim olan David Beckham, 2005’ten bu yana UNICEF elçisi olarak çeşitli yardım projelerinde yer aldı. 2015’te kendi adını taşıyan bir UNICEF fonu kuruldu. Ayrıca 2024’te Kral’ın Vakfı için elçi oldu ve gençlerin doğa ile daha fazla bağ kurmalarını destekleyen projelerde yer aldı.

        David Beckham, şu anda Salford City ve Inter Miami futbol kulüplerinin ortak sahibi olarak spora katkılarını sürdürüyor.

        Fotoğraflar: AP, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #David Beckham
        #Kral Charles
        #Victoria Beckham

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa