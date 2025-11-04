David Beckham, futbola ve İngiltere toplumuna yaptığı katkılardan dolayı İngiltere Kralı Charles tarafından 'Sir' ünvanıyla onurlandırıldı. Tören, Windsor Kalesi’nde gerçekleştirildi. Beckham'a, ailesi eşlik etti.

Tören sonrası duygularını paylaşan David Beckham; "Doğu Londra'da doğan bir çocuk olarak, Majesteleri Kral'dan şövalyelik almak benim için tarif edilemez bir onur. Bu gurur karşısında mütevazı ve minnettarım. Ülkemi temsil etmek hayatımın en büyük onuruydu ve bunu her zaman kalpten hissettim. Kraliyet ailesini ve onların tüm dünyada ne kadar anlam taşıdığını seviyorum. Ridgeway Rovers'tan Manchester United'a, Real Madrid'den LA Galaxy'ye, AC Milan'dan PSG'ye ve elbette İngiltere Milli Takımı'na kadar oynadığım tüm kulüpler ve birlikte çalıştığım harika hocalar sayesinde bugün buradayım. Hepsine minnettarım.

UNICEF, Royal Foundation ve King's Foundation gibi kuruluşlarla çalışmak, bana çocuklara destek olmanın ve yeni nesillere ilham vermenin önemini öğretti. Tüm bunları yaparken tek dileğim ailemi gururlandırmaktı. Bana doğru çalışmayı, saygıyı ve azmi öğreten anne babama, hep yanımda olan, bana güç veren eşim Victoria'ya ve her gün ilham kaynağım olan çocuklarıma teşekkür ediyorum. Bu onur, sadece benim değil, ailemin de gururu."

David Beckham, İngiltere formasını 115 kez giydi ve 2000 – 2006 arasında milli takım kaptanlığı yaptı. 3 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Beckham, futbol kariyerine Manchester United altyapısında başladı. 11 yıl United forması giydikten sonra 2003'te Real Madrid’e transfer oldu. Daha sonra LA Galaxy, AC Milan ve Paris Saint-Germain formalarıyla kariyerini sürdürdü ve 2013’te futbolu bıraktı. REKLAM Saha dışında da aktif bir isim olan David Beckham, 2005’ten bu yana UNICEF elçisi olarak çeşitli yardım projelerinde yer aldı. 2015’te kendi adını taşıyan bir UNICEF fonu kuruldu. Ayrıca 2024’te Kral’ın Vakfı için elçi oldu ve gençlerin doğa ile daha fazla bağ kurmalarını destekleyen projelerde yer aldı. David Beckham, şu anda Salford City ve Inter Miami futbol kulüplerinin ortak sahibi olarak spora katkılarını sürdürüyor. Fotoğraflar: AP, Instagram