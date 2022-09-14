Kral Charles'ın sinirlendiği anlar kameralara yansıdı

Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülendi.

Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.

Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.