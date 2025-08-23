Habertürk
        Haberler Dünyadan Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın evini arılar bastı - magazin haberleri

        Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın evini arılar bastı

        Kraliçe Camilla, Kral Charles'la yaşadığı evi etkileyen ve 'korkunç' olarak nitelendirdiği sorunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 10:21 Güncelleme: 23.08.2025 - 10:21
        Kraliyetin evdeki derdi büyük
        Kral Charles ve Kraliçe Camilla, evlerinde yaşadıkları sorunla çileden çıktı. Kraliçe Camilla, Sandringham'da korkunç bir eşek arısı istilasıyla uğraştığını açıkladı.

        Sandringham, 76 yaşındaki Kral Charles ve 78 yaşındaki Kraliçe Camilla'nın Norfolk bölgesinde oturduğu, kraliyet ailesinin geleneksel olarak Noel'i de kutladığı ikametgâhı.

        Sandringham çevresine "Lütfen bu bölgede şu anda yüksek oranda yaban arısı aktivitesi olduğunu unutmayın" yazılı tabelalar asıldı.

        The Sun Gazetesi'ne konuşan kraliyete yakın bir kaynak; "Kral Charles, çevreye olan sevgisiyle bilinir ancak herkes çok fazla yaban arısının ziyaretçiler için sorun olabileceğinin farkında. Yaban arıları ekosistemin kritik bir parçası ve kimse onlara zarar vermek istemez. Bu yıl normalden çok daha fazla yaban arısı görüldü, bu yüzden bu bir zorluk" dedi.

        Kraliçe Camilla'nın, Wiltshire'daki özel konutundaki arı yoğunluğunun da büyük bir karışıklığa yol açtığı bildirildi. Camilla, ilk eşi Andrew Parker Bowles'tan ayrıldıktan sonra 1996 yılında Wiltshire kırsalında bulunan Ray Mill House adlı mülkü satın almıştı.

        Öte yandan Kraliçe Camilla'nın hobisinin de arıcılık olduğu biliniyor. Kovanlardan elde edilen bal, hayır amaçlı satışa çıkarılıyor. Ancak kraliyet ailesinde arıcılıkla ilgilenen tek kişi Camilla değil.

        Kral Charles ve Prenses Kate Middleton ile ABD'de yaşayan Meghan Markle da bu hobiye ilgi duymaya başladı.

        Prens Harry ile evlendikten sonra birlikte kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Markle, dijital platformda yayınlanan realite şov programı 'With Love, Megan'ın ilk sezonunda balı nasıl temin ettiğini bile göstermişti. Markle, arı kovanlarından bal toplarken görüntüsünü ekrana yansıtmıştı.

        #Kraliçe Camilla
        #Kral Charles
        #kraliyet
        #eşek arısı

