Kral Charles ile Truss'ın diyaloğu gündem oldu

Kral Charles ile İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 'ilginç' diyaloğu gündem oldu - Dünya Haberleri

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İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası göreve gelen Kral III. Charles, geçtiğimiz gün İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss ile görüştü.

Ancak Kral Charles'ın Liz Truss'ı karşılama sırasındaki tavırları ve diyaloğu ülkede gündem oldu.

Buckingham Sarayı'nın paylaştığı haftalık görüşme öncesi çekilen videoda Başbakan Liz Truss'ın, Kral III. Charles'ın yaveri tarafından içeri alındığı ve kral tarafından karşılandığı görüldü.

Truss'ın Kral'a selam vermesi sonrasında Charles'a hitaben "Majesteleri, sizi tekrar görmek ne güzel" dediği buna karşılık ise Charles'ın hafif alaycı bir şekilde "Yine mi? Vah vah. Her neyse..." dediği duyuldu.

İkili arasındaki görüşme, Truss'ın tartışma yaratan ve kamu harcamalarında kesintiye gitmeyeceği konusunda ısrar ettiği açıklama sonrası gerçekleşti.

İngilizler ise video sonrası ikiye bölündü. Kimileri Kral Charles'ın tavırlarının kaba ve yanlış olduğunu ifade ederken, kimileri ise "Truss'a siyasetten uzak kalmaya çalışan Kraliyet üyeleri bile katlanamıyor" dedi.

TRUSS'IN AÇIKLAMALARI

İngiltere Başbakanı Truss, hükümetin enerji kriziyle başa çıkmak için kararlı adımlar attığını ve büyümeye odaklandığını belirterek "Ekonomimiz için üç önceliğim var; Büyüme, büyüme ve büyüme." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz ekonomisinin, çok uzun zamandır olması gerektiği kadar güçlü bir şekilde büyümediğini, özgür demokrasilerin güçlü ekonomilere ihtiyacı olduğunu söyleyen Truss, büyüme karşıtı koalisyonun İngiltere'yi geride bırakmasına izin vermeyeceğinin altını çizmişti.

Truss hükümetin planlanan vergi indirimlerini nasıl finanse edeceğine ilişkin sorulara ise, kamu harcamalarını kısmaktan kaçınma sözünden geri dönmeyeceğini ifade etmişti.

Truss, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın sorusuna "Kesinlikle bu söze sadık kalacağız. Orta vadede borcun düşmesini sağlayacağız, ancak bunu kamu harcamalarını azaltarak değil, kamu parasını iyi ve doğru harcadığımızdan emin olarak yapacağız" yanıtını vermişti. Truss'ın bu açıklamaları tepkiye yol açmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.