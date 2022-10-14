Kral Charles ile Truss'ın diyaloğu gündem oldu

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası göreve gelen Kral III. Charles, geçtiğimiz gün İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss ile görüştü.
Ancak Kral Charles'ın Liz Truss'ı karşılama sırasındaki tavırları ve diyaloğu ülkede gündem oldu.
Buckingham Sarayı'nın paylaştığı haftalık görüşme öncesi çekilen videoda Başbakan Liz Truss'ın, Kral III. Charles'ın yaveri tarafından içeri alındığı ve kral tarafından karşılandığı görüldü.
Truss'ın Kral'a selam vermesi sonrasında Charles'a hitaben "Majesteleri, sizi tekrar görmek ne güzel" dediği buna karşılık ise Charles'ın hafif alaycı bir şekilde "Yine mi? Vah vah. Her neyse..." dediği duyuldu.
İkili arasındaki görüşme, Truss'ın tartışma yaratan ve kamu harcamalarında kesintiye gitmeyeceği konusunda ısrar ettiği açıklama sonrası gerçekleşti.
İngilizler ise video sonrası ikiye bölündü. Kimileri Kral Charles'ın tavırlarının kaba ve yanlış olduğunu ifade ederken, kimileri ise "Truss'a siyasetten uzak kalmaya çalışan Kraliyet üyeleri bile katlanamıyor" dedi.
TRUSS'IN AÇIKLAMALARI
İngiltere Başbakanı Truss, hükümetin enerji kriziyle başa çıkmak için kararlı adımlar attığını ve büyümeye odaklandığını belirterek "Ekonomimiz için üç önceliğim var; Büyüme, büyüme ve büyüme." ifadesini kullanmıştı.
İngiliz ekonomisinin, çok uzun zamandır olması gerektiği kadar güçlü bir şekilde büyümediğini, özgür demokrasilerin güçlü ekonomilere ihtiyacı olduğunu söyleyen Truss, büyüme karşıtı koalisyonun İngiltere'yi geride bırakmasına izin vermeyeceğinin altını çizmişti.
Truss hükümetin planlanan vergi indirimlerini nasıl finanse edeceğine ilişkin sorulara ise, kamu harcamalarını kısmaktan kaçınma sözünden geri dönmeyeceğini ifade etmişti.
Truss, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın sorusuna "Kesinlikle bu söze sadık kalacağız. Orta vadede borcun düşmesini sağlayacağız, ancak bunu kamu harcamalarını azaltarak değil, kamu parasını iyi ve doğru harcadığımızdan emin olarak yapacağız" yanıtını vermişti. Truss'ın bu açıklamaları tepkiye yol açmıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!