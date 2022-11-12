Kral'a yumurta fırlatan öğrenciye 'yumurta taşıma' yasağı

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Kral'a yumurta fırlattığı için gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Patrick Thelwell isimli genç, The Mirror'a yaptığı açıklamada, Kral Charles'a 500 metreden fazla yaklaşamayacağını ve halka açık bir yerde yumurta bulundurmasının yasaklandığını söyledi.

İNSANLAR AKLINI KAÇIRMIŞTI Thelwell, olay anında ise insanların çığlık attığını söyleyerek, "İnsanlar saçlarımı koparıyorlardı, bana tükürüyorlardı. Akıllarını kaçırmıştı. Ölüm tehditleri alıyorum" diye konuştu.

KRAL 3. CHARLES'A YUMURTALI SALDIRI Kral Charles ve eşinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir heykelini açmak üzere bulunduğu Yorkshire bölgesindeki York kentine yaptıkları ziyarette, halkla buluştuğu sırada kalabalığın içindeki bir protestocu, Kral ve Kraliçe'ye yumurta fırlatmıştı. Yumurtaların, Kral'ın önüne düştüğü, kendisine isabet etmediği görülmüştü.

Polislerce gözaltına alınan kişi, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırmıştı. Kalabalığın içerisindeki bazı kişilerin ise protestocuya, "Tanrı Kral'ı korusun", "Sana yazıklar olsun" diye bağırdığı duyulmuştu. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.