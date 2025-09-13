KPSS yorumları 2025: 13 Eylül KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ardından KPSS yorumları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. KPSS yorumları, adayların 13 Eylül tarihinde düzenlenen sınavdan çıkmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden de her sene olduğu gibi bu sene de merak ediliyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu?