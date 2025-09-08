KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tamamlandı. Sınavın ardından adayların gündeminde sonuç tarihi var. ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınav sonucu hakkında bilgiler…
KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınav sonuçları merak ediliyor. Üç oturum şeklinde yapılacak sınavların devamı Alan Bilgisi oturumları ile sürecek. Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. 13 Eylül’de birinci gün, 14 Eylül’de ise ikinci gün sınavları saat 10.15’te başlayacak. Bu süreçle birlikte KPSS Lisans sınav maratonu tamamlanmış olacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sonuçları, ÖSYM’nin takvimine göre 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN?
