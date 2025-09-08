KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınav sonuçları merak ediliyor. Üç oturum şeklinde yapılacak sınavların devamı Alan Bilgisi oturumları ile sürecek. Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. 13 Eylül’de birinci gün, 14 Eylül’de ise ikinci gün sınavları saat 10.15’te başlayacak. Bu süreçle birlikte KPSS Lisans sınav maratonu tamamlanmış olacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?