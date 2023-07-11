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        KPSS sınav yerleri sorgulama: 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        KPSS sınav yerleri giriş belgesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Kamu personeli olmak için sınava girecek olan adaylar "KPSS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurularını tamamlayanlar ÖSYM'den yapılacak 'KPSS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı' duyurusunu bekliyor. İşte, konuya dair detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 09:11
        • 1

          Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk oturumu 23 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. Sınava kısa bir süre kalmasıyla KPSS sınav yerleri araştırması hız kazandı. Adaylar "KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, KPSS sınav yerleri giriş belgesi açıklanma tarihi ile ilgili güncel bilgiler...

        • 2

          KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 

          KPSS sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Ancak sınav giriş belgesinin KPSS'nin ilk oturumununu tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor. 

          Bu bilgiler ışığında KPSS sınav giriş belgesinin 13 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

        • 3

          KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 

          Adaylar KPSS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.

          ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2023 KPSS NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

          Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

          Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

        • 5

          KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

          KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadeleri ile KPSS tarihini duyurdu.

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