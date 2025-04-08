Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait KPSS takvimini adayların erişimine açtı. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği sınav takvimi, bu yıl hangi düzeyde KPSS yapılacağını da netleştirdi. Lisans düzeyindeki sınav her yıl gerçekleşirken, önlisans ve ortaöğretim KPSS yalnızca iki yılda bir düzenleniyor. Peki, KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS Ortaöğretim ve Önlisans ne zaman? İşte merak edilenler...