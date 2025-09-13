KPSS sınav duası: KPSS Alan Bilgisi sınavına girmeden önce hangi dualar okunur?

KPSS SINAV BAŞARI DUASI | SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR, SURELER

Sınavlarda Allah'tan zihin açıklığı dilemek, başarılı olmak için okunacak birçok dua ve Kur'an'ı Kerim'den sureler mevcuttur.

Bismillahirrahmanirrahim

"Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ".

Sınavlarda başarılı olmak ve heyecanı yenmek için yukarıdaki dua, sınavdan önce sık sık okunması tavsiye edilmektedir.

Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresinin 80. Ayeti kerimesi sınavlarda başarılı olmak için okunacak ayetlerden birisidir.

"Vekul rabbi edhilnî mudhale sidkin veahricnî muhrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîra(n)" ( İsra Suresi 80. ayet)

Türkçe meali: Şöyle dua et: "Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katında bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!"

"İnna fatahna leke fethan mubina" (Fetih Suresi 1. ayet)

Türkçe Meali: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."

Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresinin 25, 26, 27 ve 28. Ayeti kerimeleri başarılı olmak için okunacak ayetlerdendir.

"Kâle rabbi-şrah lî sadrî. Veyessir lî emir. Vahlul 'ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî."

Türkçe meali: " Rabbim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.

Sınavda başarılı olmak için Kalem Suresi'nin 3,5 ya da 7 kez okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.

"Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmim bi'l hayr."

Türkçe Meali: Rabbim, işimi kolaylaştır ve zorlaştırma, Rabbim, işimi hayırla tamamla.