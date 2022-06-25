KPSS'ye girecek olan binlerce adayın gündeminde KPSS başvuru tarihi yer alıyor. Devlet memuru olmak için sınava girecek olan adaylar KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihlerini araştırıyorlar. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri