KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? KPSS ortaöğretim tercih tarihleri

KPSS ortaöğretim tercih tarihleri için geri sayım sürüyor. Lise mezunu adayların ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri sorgulamaları hız kazandı. Öte yandan KPPS P94 puanıyla alım yapan kurumlar araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak?