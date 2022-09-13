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KPSS Ortaöğretim son başvuru tarihi bugün! KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, para yatırma nasıl yapılır? KPSS Ortaöğretim (lise) ne zaman?

KPSS Ortaöğretim son başvuru tarihi bugün! KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS Ortaöğretim başvuru son gün tarihi ve başvuru ücreti merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile başvuru detayları belli olmuştu. 1 Eylül Perşembe günü alınmaya başlanan KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün itibarıyla sona eriyor. KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ise 14 Eylül'e kadar ödenebilecek. Başvuruların son gününe girilmesiyle "KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav hangi gün yapılacak" sorusu araması sıklaştı. İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...

13.09.2022 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım devam ediyor. Soru şabileri nedeniyle iptal edilen KPSS Lisans sınavının ardından ortaöğretim ve ön lisans sınavları da ertelenmişti. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvuruları ise bugün sona erecek. Peki, KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen bilgiler haberimizde...

  • KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI!

    KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı takvimi ile netlik kazandı.

    KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 1 Eylül günü başladı ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

    2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

  • KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ

    2022-KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. Başvurularını tamamlayan adaylar 14 Eylül 2022 tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirmek zorundalar. 

  • KPSS ORTAÖĞRETİM ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

    Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücre yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

    Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler 

    ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığıVakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

    Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

    KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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