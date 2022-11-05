KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu. ÖSYM açıklamasında "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

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