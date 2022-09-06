Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvurusu 1 Eylül Perşembe günü itibarıyla başladı. KPSS Ortaöğretim başvurularının başlamasıyla başvuru ücreti ve başvuruların sona ereceği tarih merak edilmeye başlandı. Memur olmak için sınava girecek olan adaylar KPSS Ortaöğretim başvuru ekranını araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...