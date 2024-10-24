KPSS ortaöğretim atama puanları 2024: KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla memur olunur mu? KPSS ortaöğretim kaç puanla memur olunur?

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan atamaların en küçük ve en düşük puanları alımlar gerçekleştirildikten sonra açıklanıyor.

Son olarak KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına ilişkin tavan ve taban puanlar duyurulmuştu.

Yapılacak her atama için kurumların atama, taban ve tavan puanları değişkenlik gösteriyor.