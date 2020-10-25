KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları bugün önlisans sınavına katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 2020 akademik takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. İşte, KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sınav sonuçları 26 Kasım'da açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2020

KPSS önlisans soruları ve cevaplarının 1 hafta içerisinde ÖSYM tarafından erişime açılacağı bekleniyor.