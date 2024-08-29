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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024: KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta?

        KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama: KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu ön lisans sınavı ile devam ediyor. Sınava sayılı günler kala, KPSS ön lisans sınav giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. Adaylar, KPSS sınav yerleri giriş belgesine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecek. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 KPSS ön lisans sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 01:12 Güncelleme: 29.08.2024 - 01:12
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        • 1

          KPSS ön lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Memur olma hayaliyle çalışmalarını sürdüren adaylar, KPSS ön lisans tarihini gündemine aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile, KPSS önlisans sınavı tarihi netlik kazandı. Peki, "KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte KPSS ön lisans sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

          2024 KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

          KPSS Önlisans sınavı saat 10.15'te başlayacak 130 dakika sürecek.

        • 3

          KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

          KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.

        • 4

          KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

          1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2024-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

        • 5

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

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