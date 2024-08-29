KPSS ön lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Memur olma hayaliyle çalışmalarını sürdüren adaylar, KPSS ön lisans tarihini gündemine aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile, KPSS önlisans sınavı tarihi netlik kazandı. Peki, "KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte KPSS ön lisans sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...