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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre 2024 KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?

        KPSS ne zaman? KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sınav tarihleri ÖSYM takviminde yer aldı. Memur adaylarının katılım göstereceği KPSS lisans sınavı Temmuz ayında yapılacak. ÖSYM'den gelen sınav uyarısında sınav günü İlçe Nüfus müdürlükleri açık olacak. Peki KPSS ne zaman? KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? İşte, 2024 KPSS lisans sınav saati, tarihi ve oturum bilgisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 08:12 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:12
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        • 1

          KPSS sınav tarihleri belli oldu. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavına katılım sağlayacak adaylar sınavın kaç dakika ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki KPSS ne zaman? KPSS lisans sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?

        • 2

          KPSS LİSANS SINAVI 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek.

          2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın süresi 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika olup, sınav 12:25'te sona erecek.

          14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 100 dakika sürecek olan sınav 16:25'te sona erecek.

          Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

          Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır.

        • 3

          İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ PAZAR GÜNÜ AÇIK!

          14 Temmuz 2024 pazar günü İlçe Nüfus müdürlükleri açık olacak.

          2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adaylar için Malatya İlçe Nüfus Müdürlükleri, özel olarak hizmet verecek. Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenlere kolaylık sağlanacak.

          14 Temmuz 2024 Pazar günü, sınava girecek adaylar için Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Nüfus Müdürlükleri 07.00-14.30 saatleri arasında açık olacak. Adaylar, "Sınava Giriş Belgesi" ve 1 adet fotoğraf getirmeleri halinde, yeni kimlik kartı düzenlenene kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" alabilecekler.

          Ayrıca, 20 Temmuz 2024 tarihinde 07.00-14.30 saatleri arasında ve 21 Temmuz 2024 tarihinde 07.00-10.00 saatleri arasında Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüğü de sınava katılacak adaylara hizmet vermek üzere açık tutulacak.

          Adayların sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamaması için bu imkanlardan faydalanmaları önemle duyuruluyor.

        • 4
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