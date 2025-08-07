Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimi ile KPSS Lisans Genel Kültür- Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihi

        KPSS ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimi ile KPSS Lisans Genel Kültür- Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihi

        Kamu personeli olmak isteyen yüzbinlerce vatandaş KPSS ne zaman sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM 20225 sınav takvimi ile KPSS tarihleri belli oldu. Kamuda memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, kendi branşlarına göre Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında ter dökecek. Geç başvuru işlemleri 24 Temmuz'da sona erdi. Peki KPSS ne zaman? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2025 KPSS Lisans Genel Kültür- Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 11:20 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS tarihi araştırılıyor. KPSS 2025 sınavlarına katılım gösterecek adaylar için ÖSYM sınav takvimi rehber oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için başvurular tamamlandı. Peki, KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 Lisans KPSS sınav tarihleri

        • 2

          KPSS NE ZAMAN?

          KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025 saat 10:15'te

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül 2025 saat 10:15'te

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 14 Eylül 2025 saat 10:15'te uygulanacak.

        • 3

          2025 KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ

          KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim günü duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

          KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanmaktadır. 2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak. Bu doğrultuda, sınav giriş yerleri büyük olasılıkla Ağustos sonu ile Eylül başı arasında, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanacaktır. Kesin tarih ve bilgiler için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmek önemlidir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Habertürk Anasayfa