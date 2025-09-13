KPSS ne zaman? KPSS Alan Bilgisi Sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek?

KPSS tarihi, saati ve kaç dakika süreceği belli oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Genel Yetenek- Genel Kültür sınavı gerçekleşti. Şimdi gözler Alan Bilgisi sınavlarına çevrildi. Peki 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı hangi tarihte yapılacak? Sınav saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar…