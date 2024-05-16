Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans başvuru ve sınav tarihleri 2024

        KPSS ne zaman? KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans başvuru ve sınav tarihleri 2024

        Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Devlet kadrosunda istihdam etmek isteyen vatandaşlar lisans, ortaöğretim, ön lisans KPSS tarihlerini araştırıyor. ÖSYM sınav takvimi içerisinde yaptığı bilgilendirmede oturumların ne zaman gerçekleştirileceğini duyurulmuştu. Peki KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? Lisans, ortaöğretim, ön lisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS tarihi 2024 yılında gerçekleştirilecek olan oturumlara katılacak olan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kamu kuruluşunda çalışmak isteyen memur adayları KPSS ne zaman, kaç gün kaldı sorusuna yanıt arıyor. İşte, KPSS sınav tarihleri

        • 2

          KPSS NE ZAMAN?

          KPSS sınavları farklı tarihlerde uygulanacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos, KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

        • 3

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS, DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Lise seviyesinde yapılan KPSS Ortaöğretim başvuruları, 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

          KPSS ön lisans başvuruları ise 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

          KPSS DHBT başvuruları, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

          2024 KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

          Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu. Takvime göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 03-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapıldı.

          İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılabilecek.

          KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

          Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

          KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa