KPSS ne zaman? KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans başvuru ve sınav tarihleri 2024
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Devlet kadrosunda istihdam etmek isteyen vatandaşlar lisans, ortaöğretim, ön lisans KPSS tarihlerini araştırıyor. ÖSYM sınav takvimi içerisinde yaptığı bilgilendirmede oturumların ne zaman gerçekleştirileceğini duyurulmuştu. Peki KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? Lisans, ortaöğretim, ön lisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2024
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KPSS tarihi 2024 yılında gerçekleştirilecek olan oturumlara katılacak olan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kamu kuruluşunda çalışmak isteyen memur adayları KPSS ne zaman, kaç gün kaldı sorusuna yanıt arıyor. İşte, KPSS sınav tarihleri
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KPSS NE ZAMAN?
KPSS sınavları farklı tarihlerde uygulanacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos, KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.
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2024 KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS, DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Lise seviyesinde yapılan KPSS Ortaöğretim başvuruları, 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ön lisans başvuruları ise 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KPSS DHBT başvuruları, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
2024 KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu. Takvime göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 03-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapıldı.
İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılabilecek.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.
KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.
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