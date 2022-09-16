KPSS giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır, nereden çıkarılır? KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, siyah beyaz olur mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenecek. Sınava girecek olan adaylar 'osym.gov.tr' adresi üzerinden KPSS sınav giriş belgesini sorgulayabilecekler. Peki, KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, siyah beyaz olur mu? İşte KPSS giriş belgesi çıkarma ekranı...

KPSS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

KPSS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava girecek adayların merakla beklediği KPSS sınav giriş belgeleri ise geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı.

KPSS alan bilgisi oturumu için sınav giriş yerleri ise bugün yayımlandı. Sınava giriş belgesini almak isteyenler ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranından, sınav merkezleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir.

Adaylar, 2022 KPSS sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN