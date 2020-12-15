Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. KPSS Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.
KPSS B GRUBU NEDİR? KİMLER GİREBİLİR?
KPSS-B, Türkiye'de devlet kadrolarına personel almak amacıyla yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre yapılan bir atama ve kadro türüdür. KPSS'de lise, önlisans ve lise mezunları Kpss B sınavına katılırlar. Sınav 2 senede bir olur. Başvurular Nisan-Mayıs aylarında olur. Bu devlete düz memur alımı içindir.
KPSS B GRUBU KONULARI NELERDİR?
Sınavda tarih, coğrafya, vatandaşlık ve Güncel Konulardan Genel kültür sınavı ve matematik, Türkçe ve geometri konularından genel Yetenek Sınavı olur.
Lisans mezunlarında öğretmen adayları ve alan mezunları (kamu yönetimi, işletme, maliye..) için her sene sınav yapılır. Öğretmen adayları genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına girerler. Alan mezunları genel kültür, genel yetenek ve alan sınavlarına girerler.
KPSS B GRUBU KADROLARI NELERDİR?
B grubu memurluk kadrolarının tamamını görmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi(http://www.osym.gov.tr) ziyaret etmelisiniz ancak ana kadrolar:
Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe v.b tüm lisans kadrolarıdır.
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