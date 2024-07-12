Binlerce aday KPSS sınavına girerek, memur olma hayalleri için çalışıyor. 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı yapılacak. Bu sınavdan sonra Alan Bilgisi sınavına da girecek adaylar, sınav tarihlerini merak ediyor. İşte, 2024 ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları tarihi...