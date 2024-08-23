KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 PUANLA ATAMA OLUR MU?

KPSS lisans düzeyinde sınava katılanların 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla çeşitli kurumlara memur olarak atamasının yapılmasını bazı faktörler etkileyebiliyor.

Kontenjan ve şehirlere göre atama puanları değişiyor. Ancak 70 puan ve üzeri atamayı kolaylaştırıyor. Diğer yandan tercih işlemlerinin geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor.

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