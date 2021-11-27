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KPSS 2022 için geri sayım... 2022 KPSS lisans, ortaöğretim (lise), önlisans ne zaman, tarihleri ne?

Eğitimden sağlığa kadar kamu kadrolarında görevlendirilecek personelin belirlenmesinde KPSS başarı puanının etkili olduğu biliniyor. 2021 KPSS sınav ve tercih süreci tamamlandığından beri en çok merak edilen konulardan biri de 2022 KPSS tarihleri oldu. 2022 KPSS ortaöğretim ve lisans sınavları ne zaman? 2022 KPSS lisans, ortaöğretim (lise), önlisans tarihleri açıklandı mı?

27.11.2021 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
KPSS 2022 için geri sayım... 2022 KPSS lisans, ortaöğretim (lise), önlisans ne zaman, tarihleri ne?

Milyonlarca KPSS adayının gündeminde 2022 KPSS tarihleri var. ÖSYM her sene, yılbaşına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yer alıyor. KPSS sınavlarına dair her tarihin yer aldığı ÖSYM takvimi belli oldu mu? İşte 2022 KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans tarihleri hakkında merak edilenler...

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM, LİSAN, ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. ÖSYM Sınav Takvimi 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

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