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        Haberler Gündem İstanbul Kozmetikçi cinayetinde flaş gelişme! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kozmetikçi cinayetinde flaş gelişme!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Ünlü kozmetikçi Üsküdar'daki iş yerinin önünde maskeli bir tetikçi tarafından katledilmişti. Polis art arda yaptığı operasyonlarla azmettiriciyi, saldırganı ve gözcüleri gözaltına aldı. Cinayetin sır perdesi ise hala karanlık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 20:05 Güncelleme: 13.09.2024 - 20:05
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        Kozmetikçi cinayetinde flaş gelişme!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Ünlü kozmetikçi Üsküdar'daki iş yerinin önünde maskeli bir tetikçi tarafından katledilmişti.

        Polis art arda yaptığı operasyonlarla azmettiriciyi, saldırganı ve gözcüleri gözaltına aldı.

        Cinayetin sır perdesi ise hala karanlık.

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