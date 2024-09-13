Kozmetikçi cinayetinde flaş gelişme!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Ünlü kozmetikçi Üsküdar'daki iş yerinin önünde maskeli bir tetikçi tarafından katledilmişti. Polis art arda yaptığı operasyonlarla azmettiriciyi, saldırganı ve gözcüleri gözaltına aldı. Cinayetin sır perdesi ise hala karanlık.
Giriş: 13.09.2024 - 20:05 Güncelleme: 13.09.2024 - 20:05
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Ünlü kozmetikçi Üsküdar'daki iş yerinin önünde maskeli bir tetikçi tarafından katledilmişti.
Polis art arda yaptığı operasyonlarla azmettiriciyi, saldırganı ve gözcüleri gözaltına aldı.
Cinayetin sır perdesi ise hala karanlık.
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