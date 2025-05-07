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        Haberler Gündem Çevre "Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği" | Son dakika haberleri

        Konyaaltı'nda "Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği"

        Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenecek "Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği" bu yıl 7'nci kez gerçekleşecek. Konyaaltı'nın 8 kırsal mahallesini kapsayan şenlik, 11 kilometrelik parkurdan oluşacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:40 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:41
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        "Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği"
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        Çeşitli spor dallarını ilçenin farklı mahallelerine götüren Konyaaltı Belediyesi, bu kez de bisiklet şenliğine ev sahipliği yapacak. Antalya Kent Konseyi'nin de iş birliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan "Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği", 11 Mayıs Pazar günü Çakırlar Pazar Yeri'nden başlayarak Gökçam İlkokulu'nda sona erecek.

        11 kilometrelik parkur boyunca doğayla iç içe sürecek etkinliğin rotasında; Karatepe, Doyran, Doyran Dağ, Doyran Çamlıbel, Çakırlar, Bahtılı, Gökçam ve Kır Mahalleleri yer alacak. Hem çocuklara hem de yetişkinlere doğada spor yapma imkan sunacak şenliğin sonunda katılımcılara keşkek ve pişi ikramı da yapılacak ve bunun yanı sıra çeşitli hediyeler de verilecek.

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