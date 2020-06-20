Ana vatanı Güney Amerika olan lama Pamuk, Daday ilçesi Boyalılar köyündeki at çiftliğinde yaşıyor. Yoldan geçenler, çiftliğe gelenler ve köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği lama, bölgede özgürce dolaşıyor.
At çiftliğinin sahibi Mehmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftlikte atların yanı sıra tavus kuşu gibi farklı hayvan türleri bulunduğunu söyledi.
Bir süre önce çocukların binmesi için midilli satın almak istediklerini belirten Kılıç, "Bulduğumuz midillinin sahibi, lama ile arkadaş olduğunu, ayrılamayacaklarını söyledi. Ayırmayıp ikisini beraber aldık" dedi.
"Pamuk"un bölgeye zamanla alıştığını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:
"İlk geldiğinde biraz çekingendi. Huyunu bilmediğimiz için koruma konusunda tedirgin olduk. 'Serbest mi bırakalım, içeri de mi kalsın?' diye düşünürken her canlının özünde özgürlük olduğu bilinciyle serbest bırakmaya karar verdik. Midilliyle köyün içine bıraktık. Bir süre sonra rahatça gezmeye başladı. Yol güzergahından geçenler görüp sevmeye geldi. Bir süre sonra kafemize uğramaya başladılar. Meraklı bakışlar arasında gelip geçen kişi sayısı artmaya başladı."
Kılıç, "İlginin artması üzerine Pamuk'u midilli ile yol kenarındaki arazimize götürdüm. Görenler, duyanlar geldi, sevdi. Sonra da işletmemize uğradılar. Yol kenarına koyduğumuzda daha fazla ilgi çekmeye başladı. Lama ve midilli ücretsiz reklamımızı yapıyor" ifadelerini kullandı.
GÖRMEK İÇİN GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRENLER OLUYOR
"Pamuk"un köyde özgürce dolaştığını, istediği yere gittiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:
"Kısıtlama yapmıyoruz. Daday ilçesi buraya çok yakın. Bazen ilçeye doğru gidiyor. Artık herkes tanıdığı için uzaklaştığı zaman haber veriyorlar. Akşam olduğunda kendisi geliyor. Bir nevi köyümüz ve ilçemizin maskotu. Gelip görenlerin paylaşımlarının ardından Kastamonu'ya gelen turlar da uğramaya başladı. Güzergahını değiştirip görmeye gelenler var. Fotoğraflarını çekip tekrar yollarına gidiyorlar."
Köyde yaşayan çocuklardan Selahattin Kerem Gökmen ise "Pamuk"u çok sevdiklerini dile getirerek, "Köyün çocukları olarak oynarken o da bazen yanımıza geliyor" dedi.
At çiftliğine gelenlerden Erdi Varisoğlu da izin günlerini değerlendirmek için yola çıktıklarını belirterek, "Yol kenarında lamayı gördük. Bir çiftlik olduğu için geldik, çayımızı içtik. Lama kendisini sevdiriyor ama fazla yaklaştırmıyor. Türkiye'de birçok yer gezdim, ilk kez bir lama gördüm" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!