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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı! - Son dakika haberi

        Köyde çıkan yangında 1 kişi öldü! Alevler 3 eve sıçradı

        Tokat'ta bir köyde çıkan yangın 3 evi küle çevirdi. Dehşet anlarında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:25
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        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
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        Tokat'ta müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Merkeze bağlı Akın köyünde Mustafa Çakmaktepe'ye (70) ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın müstakil evin bitişiğindeki 2 ev, 2 garaj, ahır ve samanlığa sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yangın, vatandaşların da yardımıyla Tokat ile Çamlıbel belde belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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        Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede, dumandan etkilenen Mustafa Çakmaktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yangın sırasında camdan atlayarak hafif şekilde yaralanan Goncagül Çakmaktepe (21) ise sağlık ekibince tedavi edildi.

        Mustafa Çakmaktepe'nin cesedi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yapılan çalışmada yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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        #son dakika
        #TOKAT
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