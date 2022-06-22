Marmaris'ten sonra Köyceğiz'de de orman yangını

AA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toparlar Mahallesi Şelale mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bu arada, Muğla'nın bir diğer ilçesi Marmaris'te dün başlayan orman yangını devam ediyor.