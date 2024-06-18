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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köy meydanında silahlı kavga! 1 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Köy meydanında silahlı kavga! 1 kişi öldü

        Çorum'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada kan aktı. Korkunç olayda kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:10
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        Köy meydanında silahlı kavga! 1 kişi öldü
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        Çorum'un Bayat ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Sezer D. (31) yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam Bayat ilçesi Kuruçay köyünde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre Ersin M., Resul M., Aslan M. ve Bedir M. ile husumetli oldukları Murat D., Cemal D., Sezer D., Şehri D. ve Hüseyin D. arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Sezer D. ve Şehri D. silahla yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sezer D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayın ardından jandarma köyde, polis ekipleri ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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