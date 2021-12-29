Köy meydanında ekmek satışına rekor ceza!

AA

Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekipleri, Doğanca köyünde açıkta ekmek satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.K.'nin kamyonet ile köy meydanında ekmek satışı yaptığını tespit etti. M.K.'ye ekipler tarafından 30 bin 416 lira ceza yazıldı.