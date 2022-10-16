Kars'ta bir grup gönüllü, sosyal medyadan "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyasıyla, ülkenin dört bir yanından kendilerine ulaştırılan oyuncak, bot, mont ve kırtasiye malzemelerini köy köy gezerek çocuklara dağıtıyor.
Yaklaşık 5 yıl önce sosyal medya hesabından kampanya başlatan Taner Güneş ve 90 gönüllü arkadaşı, bugüne kadar kentteki 382 köyün yaklaşık 250'sine giderek 30 bin civarında çocuğun yüzünü güldürdü.
Dar gelirli ailelere erzak yardımı, engelli çocuklara ihtiyaç duydukları araçları da ulaştıran gönüllü ekip, bu sefer de kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği bölgedeki çocuklar için kıyafet yardımı yaptı.
Gönüllüler ilk önce köylerdeki öğretmen ve muhtarlarla iletişime geçerek ihtiyaç sahibi çocukların ayakkabı numaralarını ve mont beden ölçülerini öğreniyor, ardından topladıkları yardımları hediye paketlerine koyarak kırsaldaki minik yüreklilere sürpriz yapıyor.
Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyündeki çocukları ziyaret eden gönüllüler, yanlarında getirdikleri oyuncak, bot, mont, kırtasiye malzemesini çocuklara dağıtırken, çikolata ve meyve suyu ikramında bulundu.
"ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞUNA ŞAHİT OLDUK"
Gönüllülerden Tuğba Akıncı, AA muhabirine, kampanya sayesinde köylere giderek çocukların yüreklerine dokunduklarını ve onlarla eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.
Oyuncakların yanı sıra zaman zaman özellikle de ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet desteğinde bulunduklarını belirten Akıncı, "Türkmeşen köyündeki çocukları sevindirmeye geldik, onlara kış öncesi depomuzda ayarladığımız oyuncak, bot, mont ve kırtasiye malzemesi getirdik. Çocuklar bizi görünce çok mutlu oldular, çok sevindiler. Kars soğuk bir memleket, kışlık malzemeler büyük bir ihtiyaç ve az da olsa onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim için keyifliydi." diye konuştu.
Ekipte yer alan gönüllü Fatmanur Yemenoğlu da çocukların mutluluğu için yola çıktıklarını, çetin geçen kış öncesinde hayırseverlerin desteklerini beklediklerini söyledi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında tek amaçlarının çocukların yüzünü güldürmek olduğunu ifade eden Yemenoğlu, şöyle konuştu:
"Bir ilke var, 'bazen küçük bir çocuğun mutluluğu dünyayı aydınlatır' işte bizler de bunu kılavuz edinerek Kars'ta 'oyuncaksız çocuk kalmasın' diye başlattığımız 'Bir oyuncak da sen ver' sosyal sorumluluk projesiyle Kars merkez, ilçe ve köylerde bulunan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için oyuncak, mont, bot, kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz. Yardımsever bağışçılarımızdan gelen hediyeleri çocuklara götürdük. Çocuklarımızın mutluluğuna şahit olduk. İlimizde kış mevsimi zorlu şartlarda geçmektedir, daha fazla çocuğu ısıtmak ve mutlu etmek için herkesin yardımına ihtiyacımız var."
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