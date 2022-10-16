Kars'ta bir grup gönüllü, sosyal medyadan "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyasıyla, ülkenin dört bir yanından kendilerine ulaştırılan oyuncak, bot, mont ve kırtasiye malzemelerini köy köy gezerek çocuklara dağıtıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce sosyal medya hesabından kampanya başlatan Taner Güneş ve 90 gönüllü arkadaşı, bugüne kadar kentteki 382 köyün yaklaşık 250'sine giderek 30 bin civarında çocuğun yüzünü güldürdü.

Dar gelirli ailelere erzak yardımı, engelli çocuklara ihtiyaç duydukları araçları da ulaştıran gönüllü ekip, bu sefer de kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği bölgedeki çocuklar için kıyafet yardımı yaptı.

Gönüllüler ilk önce köylerdeki öğretmen ve muhtarlarla iletişime geçerek ihtiyaç sahibi çocukların ayakkabı numaralarını ve mont beden ölçülerini öğreniyor, ardından topladıkları yardımları hediye paketlerine koyarak kırsaldaki minik yüreklilere sürpriz yapıyor.

Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyündeki çocukları ziyaret eden gönüllüler, yanlarında getirdikleri oyuncak, bot, mont, kırtasiye malzemesini çocuklara dağıtırken, çikolata ve meyve suyu ikramında bulundu.