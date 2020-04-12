AA

Kentteki Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yapan 29 yaşındaki Öz, bir süre önce yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede 2 hafta süren tedavisi sonrası taburcu edilen Öz, hastaneye gelen vakaların önce triyajlarını aldıklarını ve pozitif çıkan hastaları ekiplerce Bilim Kurulunun hazırladığı rehber doğrultusunda referans hastane olan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiklerini söyledi.

Öz, virüsün kendisine, takip ettiği bir hastadan bulaştığını belirterek, "Test sonucum pozitif çıkınca yaklaşık iki hafta tedavi gördüm. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci atlattım" dedi.

"ÇALIŞAN ARKADAŞLARIN BİZİ EVİMİZDE HİSSETİRMESİ MUTLU EDEN DURUMDUR"

Mustafa Çağrı Öz, tedavi sürecinde yaşadıklarına ilişkin, şunları kaydetti: "Tedavi sürecindeki iki haftada bir odasınız. Genellikle biz tedavi eden tarafta olduğumuz için pek böyle durumları tecrübe etme durumumuz olmuyor ama orada, tedavi alan hasta tarafında olduğumuz için, zaman biraz ne olacağını kestirmekle geçti. Orada çalışan arkadaşların gerçekten bizi evimizde hissettirmesi, iyi davranması bizi mutlu eden durumdu. Onun dışında Kovid-19'la mücadele çalışmalarını takip edip nasıl tedavi yaklaşımları var onlarla ilgili biraz bilgi sahibi oldum. Yani süreç benim açımdan verimli geçti, biraz da dinlendik. İnşallah bu enerjimizi de görevimize başlar başlamaz devam ettireceğiz."

Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını aktaran Öz, "Hekim, hemşire ve diğer çalışan arkadaşlarımız sırf hastalığı eve götürmemek için misafirhanelerde kalıyor, çocuklarına, eşine, dostuna sarılamıyor ama biz insanlardan çok basit bir şey istiyoruz. Evde kalın." diye konuştu.

"EVDE SEVDİKLERİMİZLE KALMAK HASTANE ODASINDA KALMAKTAN KATBEKAT DAHA İYİDİR"

Öz, evde kalmanın önemine vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu an hiç olmadığımız kadar birbirimizle kenetlenmiş durumdayız. Meşhur bir laf vardır: "Bir zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür, diye. Şu an görünüşte bizim en zayıf halkamız kesinlikle bizim sağlık sistemimiz değil. Nitelikli iş gücümüz var, tıbbi cihaz ve ilaç konusunda gerçekten dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz.

Vatandaşlarımızın evde kalma konusunda biraz direnmesi gerekiyor. Evde kalınca hem virüsün yayılması engellenecek hem de bizim iş gücümüz azalacak. Biz de durumu nispeten daha kötü olan hastalara daha çok vakit ayırabileceğiz. Bu nedenle evde kalmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evde sevdiklerimizle kalmak hastane odasından kalmaktan katbekat daha iyidir. Bu durumu birlikte başaracağız, başka bir yolu yok."

Öz, dışarıda olmanın ayrı bir güzelliği ve huzuru olduğuna değinerek, "Yaklaşık iki hafta hasta odasında tek başıma kaldım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta işimin başında olacağım, halkımıza hizmet vermeye devam edeceğim. Hastaneden çıktım, mutluyum, özgürlük güzel bir duygu ama daha da özgür olabilmemiz için bir müddet daha sabredip evimizde kalmamız gerekiyor. Evde kalalım, ellerimizi sabunlu suyla sürekli yıkayalım ve kesinlikle sigara içmeyelim." şeklinde konuştu.