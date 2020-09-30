Kovid-19'u ağır geçiren 65 yaş altı hastalarda "bağışıklık eksikliği"ni araştırdılar

AA

Prof. Dr. Sevgi Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Science dergisinde yayımlanan iki önemli çalışmaya katkıda bulunduklarını söyledi. Keleş, üniversite olarak katıldıkları bu uluslararası çalışmaya Selçuk Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ile Okmeydanı Hastanesi ve birkaç merkezden, ilgili branşlardaki akademisyenlerin de destek verdiğini aktardı.

Dünya genelinde 659, Türkiye'den ise 80'i Konya'dan olmak üzere yaklaşık 150 hastanın bağışıklık sistemini değerlendiren çalışmanın çarpıcı sonuçları olduğunu anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"65 yaş altında ve daha önceden sağlıklı olan bireylerde, hastalığın çok ağır seyretmesi ve ölümcül olabilmesi beklenen bir bulgu değil. Bu çalışma, ağır Kovid-19 enfeksiyonu geçiren, özellikle 65 yaş altındaki hastalarda, altta yatan nedenin bağışıklık eksikliği olabileceğini gösterdi. Ülkemizde akraba evliliği sık olduğu için bağışıklık eksikliği de sık görülmekte. Bu nedenle Türkiye'de bağışıklık eksikliği nedeniyle hastalığı ağır geçirip yoğun bakımda yatan hasta oranı çok daha fazla olabilir. Bir ailede, daha önceden sağlıklı olup Kovid-19 enfeksiyonunu yoğun bakıma yatışı gerektirecek kadar ağır geçiren veya kaybedilen birden fazla birey varsa, bu aileyi mutlaka bağışıklık sistemi eksikliği bakımından taramak gerekiyor."

Keleş, diğer bir yayımlanan çalışmanın sonuçlarına ilişkin ise "Erkeklerde aşırı çalışan bağışıklık sisteminin, Kovid-19 virüsü ile savaşta önemli olan vücut elemanlarını zayıflattığı ve virüsle mücadele edemez hale getirdiği tespit edildi. Özellikle 65 yaş üstündeki erkek hastalarda bu durum biraz daha sık görülmekteydi. Bu da bize erkeklerde ve yaşı ileri bireylerde hastalığın neden daha ağır seyrettiğini açıklıyor." diye konuştu.

Yapılan araştırmanın Kovid-19 enfeksiyonunun tedavisinde yol gösterdiğini vurgulayan Keleş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maske, mesafe ve temizlik herkesin çok dikkat etmesi gereken kurallar. Yeni tedavi olarak özellikle bağışıklık eksikliği saptanırsa, faydalı olabileceği düşünülen 'sitokin' tedavisi dediğimiz tedaviler var. Yine bağışıklık sistemi aşırı çalışanlarda, bu aşırı çalışan elemanları baskılamak için yeni tedaviler araştırılıyor. Bu konudaki çalışmalar yurt dışında devam ediyor. Bu konuda katedilecek daha çok yol var."