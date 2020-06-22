Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisanda dünyada turist sayısında önceki yıla göre yüzde 97 düşüş olduğunu duyurdu.
Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan UNWTO, Kovid-19'un turizme etkileriyle ilgili yeni veriler açıkladı.
UNWTO, 2019'la kıyasladığı verilerde, dünyada turist sayısında martta yüzde 55 olan düşüşün, nisanda yüzde 97'ye kadar yükseldiğini bildirdi.
Nisanda geçen yıla oranla dünyada 180 milyon kişinin daha az seyahat ettiğini belirten DTÖ, bunun turizm gelirindeki karşılığının yaklaşık 195 milyon dolarlık kayıp anlamına geldiğini kaydetti.
Açıklanan diğer verilerde, ocak ile nisan arasında dünyada turizmin en olumsuz etkilendiği bölgeler, yüzde 51'lik düşüşle Asya ve Pasifik olarak gösterildi.
Bunu Avrupa (eksi yüzde 44),Orta Doğu (eksi yüzde 40),Amerika (eksi yüzde 36) ve Afrika (eksi yüzde 35) izledi.
UNWTO, mayıs başında yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamalarının kaldırılma tarihlerine bağlı olarak 2020'de dünyada turist sayısının yüzde 58 ile yüzde 78 arasında düşebileceği tahmininde bulunmuştu.
Dünyada turizm sektörünün bu yıl 910 milyar ile 1,2 trilyon dolar arasında gelir kaybı yaşayacağı öngörüsünde bulunan UNWTO, bunun turizm sektörüyle direkt bağlantılı istihdam edilen 100 ila 120 milyon kişiyi tehdit ettiğini belirtmişti.
UNWTO, yaptığı yeni açıklamada, turizm sektörünün dünya genelinde yeniden başlamasına kadar ülkelerin ve uluslarası kuruluşların sektöre bağlı şirketlere ve çalışanlara "güçlü bir destek vermesi" çağrısını yineledi.
Turizmin yeniden başlamasının "hayati önem" taşıdığını vurgulayan UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, bunun öncelik haline getirilmesinin, sorumlu yönetimin şart olduğunu, sağlık ve hijyen protokollerinin en iyi şekilde uygulanması gerektiğini kaydetti.
Pololikashvili, "Turist sayısındaki ani ve büyük düşüş, iş ve ekonomileri tehdit ediyor. UNWTO, turizmin genel olarak yeniden başlatılmasına kadar, işleri ve şirketleri korumak için sektörden bir kez daha güçlü bir destek talep ediyor." dedi.
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