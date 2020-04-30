Kovid-19 İspanyol ekonomisini eritiyor

AA

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi yılın ilk üç ayında yüzde 5,2'lik küçülme gösterdi.

INE, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İspanyol ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini ilk kez resmi olarak ortaya koyan veriler açıkladı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) geçtiğimiz yılın ilk üç ayına oranla bu yılın aynı döneminde yüzde 5,2 azalmasının 1970 yılından bu yana kaydedilen en büyük düşük olduğu bildirildi.

INE'nin rakamları, İspanya Merkez Bankası'nın yüzde 4,7'lik ekonomik gerileme tahminin de üzerinde oldu.

İspanya'da bundan önce GSYH'deki en büyük gerileme, yüzde 2,6'lık düşüşle 2009'un ilk üç ayında görülmüştü.

INE ayrıca, ülke tarihinde rekor seviyelere ulaşarak, hane halkı tüketim harcamalarının yüzde 7,5, istihdamın yüzde 5, yatırımın yüzde 5,8, konut satışlarının yüzde 9,6, ithalat ve ihracatın yüzde 8,4 düştüğü bilgilerini paylaştı.

Bu arada açıklanan verilerle ilgili yapılan analizde, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı ülkede alınan tedbirlerin "çeyreğin bir bütün olarak ekonomik evrimini ölçmekte ciddi zorluklar yarattığı" vurgulandı.

İspanya ekonomisinde 2020 yılı için yapılan tahminlerde, Uluslararası Para Fonu yüzde 8, İspanya Merkez Bankası da yüzde 13,6'lık küçülme öngörüyor.