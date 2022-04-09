Kovid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı

DHA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelgeye göre, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; yayımlanan genelge ile salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği aktarıldı.