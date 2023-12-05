Kovandan kaçan arıların yuva yaptığı ağaç kovuğundan 5 kilogram bal çıkarıldı

Yuvayı tespit edebilmek için kilometrelerce yol yürüdüklerini anlatan Semo, "Yuvadan 3 saatlik çalışma sonucu 5 kilograma yakın organik bal çıkardık. Bu bal az bulunduğu ve dış etkenlere maruz kalmadan üretildiği için kilogram fiyatı 6 bin liraya kadar ulaşan çok değerli ve özel bir baldır. Balın şifasını bilen müşterilerimiz çoğu zaman ilaç niyetine satın alıyor. Talep üzerine her yere gönderebiliyoruz" dedi.