"AİLE ÇOK HEYECANLI"

People'a konuşan bir kaynak, çift için "Çok yakında gerçekleşecek olan büyük İtalyan düğünlerinden önce yasal olarak evlenmek zorunda kaldılar. Tüm detaylar ayarlandı ve tüm aile çok heyecanlı." ifadelerini kullandı.

Kourtney Kardashian'ın kendisi gibi ünlü olan kız kardeşlerinin ve çocuklarının nikah töreninde ve sonrasındaki kutlamada yer almaması dikkat çekti.