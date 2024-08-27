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        Haberler Gündem Güncel Kötülüğün böylesi görülmedi! Elektrik borusundan hortum sokup evin içine suyla doldurdular | Son dakika haberleri

        Kötülüğün böylesi görülmedi! Elektrik borusundan hortum sokup evin içine suyla doldurdular

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tatil için geldiği evine gelen ev sahibi gördüğü manzarayla hayatının şokunu yaşadı. Eve, henüz kimin veya kimlerin yaptığı bilinmeyen kişilerce elektrik borularından hortum sokulup su dolduruldu. Yaklaşık 10 gün boyunca su dolan evde eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:55
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          Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

          İmamlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Hüseyin Demirkır'a ait köy evinin elektrik borularına hortum sokup içeriye su doldurdu.

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          Yaklaşık 10 gün boyunca çeşme açık şekilde evin içi su dolarken evdeki eşyaların büyük bir bölümü zarar gördü.

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          Yaşanan durumu ev sahibinin akrabası Mustafa Baş eve tatil için kalmaya gelince fark etti.

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          Ev sahibinin Trabzon'da olduğunu belirten Baş, kendi çabalarıyla evi temizlemeye çalıştı.

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          Kişi veya kişilerin evin önündeki çeşmeyi açıp hortumu elektrik borusuna sokup su verdiği anlaşılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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          "EV ÇAMUR DOLMUŞ, KULLANILAMAZ HALE GELMİŞ"

          Yaşanan durumu tatil için evde kalmaya geldiğinde fark eden ev sahibinin akrabası Mustafa Baş, "Burası kayınçomun evi ve burada kimseye düşmanlığımız yok. Hortumu elektrik borusuna takarak çeşmeyi açıyorlar ve eve su dolduruyorlar. Yaklaşık 10 santimetre su doluydu evin ve içi bir hafta boyunca su akmış. Ev çamur haline gelmiş, eşyalar zarar görmüş. Biz tatil yapmak için sabahtan geldik buraya iyi bir Pazar günü geçirelim diye. Geldiğimizde kapıdan su akıyordu ve elektrik borusuna hortum takılıydı. Bu insanlığa sığmaz. Birinin bize karşı garezi varsa yüzümüze konuşsun, bu şekilde olacak bir iş değil" dedi.

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