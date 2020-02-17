Çikolata

New Scientist'da yayınlanan bir araştırmaya göre; çikolata da uykuyu bozuyor ve kişilerin şiddetli kabuslar görmesine neden oluyor. Bitter çikolata sağlıklı antioksidanlar içeriyor olsa da aynı zamanda uykuyu da bozar. Gece yarısı atıştırmalığı olarak tercih etmek yerine öğleden sonra tüketebilirsiniz.