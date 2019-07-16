Kötü Çocuk filminin konusu ne? Kötü Çocuk oyuncuları kimler? soruları film hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği film, Büşra Küçük'ün yazdığı çok satan ve internet üzerinden 100 milyondan fazla okunan seri Kötü Çocuk'un beyazperde uyarlamasıdır. Kötü Çocuk filmin başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu beraber üstleniyor. Kötü Çocuk fragmanı ve tüm detaylar haberimizde.

KÖTÜ ÇOCUK OYUNCULARI KİMLER?

Kötü Çocuk filminin oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş (Meriç Tuna),Afra Saraçoğlu (Kayla),Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Aytaç Şaşmaz, Buçe Buse Kahraman, Işıknaz Özedgü, İpek Soral, Yiğitcan Ergin ve Demir Parscan yer alıyor.

KÖTÜ ÇOCUK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayla doğduğu gün babası tarafından terk edilmiş, yaşamı boyunca annesi tarafından büyütülmüş ve artık lise çağında bir genç kızdır. Ancak kendisini terk eden babasının aniden ortaya çıkmasıyla hayatı değişir. Kayla, on yedi yaşına girdiğinde, ilk kez gördüğü babasıyla, yabancı bir şehre taşınır. Bu yeni şehirde, İstanbul'da, bir yandan babasıyla yaşama zorluğu çekerken bir yandan da yeni bir okula alışması gerekecektir. Fakat daha okulun ilk gününde hiç beklemediği birisiyle, gizemli Meriç ile tanışır. Kayla'nın hayatı sırlarla dolu Meriç'in peşinden gittikçe iyice karışacaktır...