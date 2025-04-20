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        Haberler Gündem HT Trend Kostümle nasıl koştuğunu gösterdi

        Kostümle nasıl koştuğunu gösterdi

        Antalya'da İmamoğlu için düzenlenen gösteride Pikachu kostümüyle dikkat çeken Hasan Taşkan, bu kez de kostümün içinden çektiği video ile nasıl koştuğunu gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 15:24 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:24
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        Antalya'da, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen gösteride bir kişi 'Pikachu' kostümüyle dikkat çekmişti.

        Hasan Taşkan adlı genç, bu kez de kostümün içinden çektiği video ile nasıl koştuğunu gösterdi.

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