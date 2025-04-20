Kostümle nasıl koştuğunu gösterdi

Antalya'da, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen gösteride bir kişi 'Pikachu' kostümüyle dikkat çekmişti.

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Hasan Taşkan adlı genç, bu kez de kostümün içinden çektiği video ile nasıl koştuğunu gösterdi.