Köstebek diğer adı nedir?

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Köstebeğin izlerine belgesellerde ya da çizgi filmlerde rastlarız. Öyle ki daha önce çoğumuz bir köstebekle karşılaşmıştır. Ormanlık alanlarda köstebeğin yaşam şekillerine uygun mekânlardır. Silindirik yapısı köstebeğin kazı işlerindeki başarısının temelidir. Köstebek olarak isimlendirdiğimiz bu hayvanın diğer adı nedir? Diğer ismine ve eş anlamlısına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Köstebeğin Diğer Adı Nedir?

Pek çoğumuz köstebeğin diğer adına aşina değildir. Halk arasında köstebek olarak adlandırılan bu hayvanın birkaç adı bulunmaktadır. Genellikle diğer adı bulmacalarda karşımıza çıkar. Kadifemsi postu ve kısa arka ayaklarıyla bilinen köstebeğin büyük pençeli kısa ayakları vardır. Bu ayakları sebebiyle toprağın altında adeta bir tünel açarlar ve yaşamlarını bu küçük tünellerde sürdürürler. Ekolojik denge içinde kendilerine büyük rol düşmektedir. Çünkü köstebekler bitkileri zararlı böceklerden korur, büyüme sürecine katkı sağlar. Köstebeğin diğer adı halk arasında yer sıçanıdır. Görünüm itibariyle kör fare ile karıştırılabilirler. Ancak kör fare toprağı dişleriyle kazar. Köstebekler ise toprak eşme işleminde ön ayaklarından yardım alır. Anadolu'da köstebek, köstü ve kör köstü, sokur, sıraca ve kösnük olarak adlandırılır.

Köstebeğin Diğer İsmi?

Türkçemiz zengin bir dildir. Bu sebeple hayvan, bitki ya da eşya adlandırılmalarında birden fazla eş anlamlı kelime kullanılır. Bunlardan biri de köstebek ismidir. Köstebekler yer altında yaşayan omurgasız canlılarla beslenen bir türdür. Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’da yaşarlar. Toprakları eşeleyerek oluşturdukları yaşam tarzına uyum sağlarlar. Yuvaları karmaşık yapıdadır. Kazdıkları tüneller nedeniyle tarım ürünlerindeki verimliliği azalttıklarından dolayı kimi ülkelerde zararlı bir hayvan olarak tanınmaktadır. Oysaki köstebekler bitkilerle değil, solucan ya da böceklerle beslenirler. Köstebeğin diğer ismi: Köstü ve kör köstü, yer sıçanı, sokur, sıraca ve kösnüktür.

Köstebek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Köstebek kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Halk arasında genellikle yer sıçanı olarak bilinmekle birlikte diğer kullanılan eş anlamlıları köstü ve kör köstü, sokur, sıraca ve kösnüktür.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk