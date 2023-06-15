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İshalin diğer adı nedir?

Bulmacalar genel anlamda düşündürme ve aratma üzerine kuruludur. Halk arasında yaygın kullanılan bir kelimenin eş anlamlısı genellikle bulmacaları süslemektedir. Eğer bir kelimenin eş anlamlısını bilmiyorsak genelde internetten yardım alırız. İshalin diğer adı nedir? Eş anlamlısı ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Giriş: 15.06.2023 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
İshalin Diğer Adı Nedir?
HABERTURK.COM

İnternetteki arama motorları araştırma üzerine bize oldukça yardımcı olmaktadır. Şayet kelime hazinemiz genişse eş anlam bulma konusunda herhangi bir zorluğa düşmeyiz. Bunun için bol bol okumalı ve araştırmalıyız. “İshalin diğer adı nedir?” sorusu da bulmacalarda sıklıkla karşılaştığımız bir sorudur. İshalin diğer ismine ve eş anlamlısına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

İshalin Diğer Adı Nedir?

İshal genellikle bir hastalıktan ziyade bir semptomdur. Vücut sistemimiz zararlı bileşenleri uzaklaştırmak için kodlanmıştır. Bu sebeple bir tehlike sezdiği anda boşaltım sistemine yüklenir. Bu kimi zaman kusmayla seyrederken kimi zaman da ishal şeklinde olabilmektedir. İshal, normalden daha sık gerçekleşen sulu ve gevşek dışkılamadır. Kalın bağırsaktaki su emiliminin yeteri kadar sağlanmamasıyla kendini belli eder. Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar ishalin başlıca sebeplerinden biridir. Özellikle bozun bir besin tükettiğimizde hemen ardından ishal sorunuyla karşılaşırız. Bozuk besinler içerisinde yer alan zararlı mikroorganizmaların insan vücuduna doğrudan girmesinden kaynaklanır. İshalin diğer adı, aynı zamanda tıbbi ismi diyaredir.

İshalin Diğer İsmi

İshal hem vücuttaki elektrolit dengesi bozmakta hem de bu dengenin bozulmasından dolayı sıvı kaybına yani dehidrasyona sebebiyet vermektedir. İshal sonrası güç kaybı ve yorgunluğun temeli bundandır. İshalin diğer ismi özellikle çengel bulmacalarda karşımıza çokça çıkmaktadır. Genel tanımın ardından ishalin diğer isimlerini sizler için derledik. İshalin diğer isimleri: Diyare, bozgun, dırık, cıdırık, burgu, bıcırgan, sürgün, topalan, bıcırık, cırcır, topalan, ötürük, çurut, amel, linettir.

İshal Eş Anlamlısı

Eş anlamlı soruları bulmaca tarzı kelime oyunlarının vazgeçilmezidir. Bulmacalarda genellikle bir kelimenin eş anlamlısı sorulmakta buna göre boş kutucuklara yer verilmektedir. Bu sorulardan birisi de ishal kelimesinin eş anlamlısıdır. İshal kelimesinin bilinen en yaygın eş anlamlısı tıbbi olarak da kullanılan diyaredir. Ancak eş anlamlı listesi uzundur. İshalin eş anlamlıları: Diyare, cırcır, bozgun, dırık, cıdırık, burgu, bıcırgan, topalan, sürgün, bıcırık, topalan, ötürük, çurut, linet, ameldir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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